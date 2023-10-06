Производитель тепловизоров Archer обвиняет детективов НАБУ в неправомерных действиях во время обысков

Детективы Национального бюро провели обыски в частных компаниях, касающихся поставки продукции оборонной промышленности, в рамках уголовного производства по возможной растрате государственных средств в особо крупных размерах при закупке государством продукции оборонного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что установлено, что одна из этих компаний заключила ряд контрактов на поставку силам обороны тепловизионных приборов. Общая сумма контрактов – почти 1,5 млрд. гривен, из которых компания получила предоплату (от 80 до 100%).

"Несмотря на это, произошло нарушение сроков поставки более чем на 9 месяцев, что привело к несвоевременному получению ВСУ техники необходимой в борьбе с агрессией РФ. Кроме того, по состоянию на начало августа компания так и не поставила продукцию на сумму почти 200 млн грн. Это обусловило представление Министерством обороны Украины иска о взыскании дебиторской задолженности и штрафных санкций", - отметили в НАБУ.

В ведомстве сообщили, что зарубежные компании, аффилированные с компаниями-поставщиками, находятся в фокусе внимания западных стражей порядка по факту возможной легализации (отмывания) средств.

"Перед началом обыска представителям компании было дано решение о проведении обыска и им предложили добровольно выдать необходимые следствию вещи и документы. После отказа было принято решение о проведении обыска", - подчеркнули в НАБУ.

В ведомстве не раскрывают название предприятия, но, как сообщил руководитель производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer Александр Яременко на своей странице в Facebook, НАБУ провело обыски в офисах и местах проживания сотрудников компании.

Он утверждает, что во время обысков представители НАБУ изъяли телефоны, компьютеры и документы, касающиеся выполнения государственных контрактов.

Яременко подчеркнул, что определение суда, с которым пришли следователи, содержит 90% лжи, а суд выносил решение, не проверив информацию.

Также, по его словам, правоохранители копировали конструкторские чертежи и документацию, программные продукты, являющиеся интеллектуальной собственностью компании и государства.

Кроме того, Яременко заявляет, что "молодая следователь НАБУ" даже не понимает сути дела и специфику работы компании.

"Следователи не подготовлены, и не знают, что мы выполнили все государственные контракты, несмотря на все преграды и сложности. Не понимают, к кому пришли и что вообще мы производим", - добавил Яременко.

В НАБУ утверждают, что во время обыска основного офисного помещения детективами не изымалась компьютерная техника, а все необходимые сведения скопированы на месте с участием специалиста.

Следственные действия проведены с учетом специфики деятельности поставщика и обеспечения его бесперебойной работы, прежде всего по выполнению своих обязательств перед Министерством обороны Украины. Решение об изъятии документов принимались с учетом доводов представителей поставщика об их необходимости в текущей деятельности. личные ноутбуки работников в связи с необходимостью их экспертного исследования и невозможностью подробного осмотра непосредственно на месте обыска", - уверяют в НАБУ.

Там добавляют, что отдельное копирование конструкторских чертежей и документации, программных продуктов, являющихся интеллектуальной собственностью общества, не производилось.

Также во время обыска был обнаружен сейф. Поскольку ключи от него работники компании не предоставили, уверяют в НАБУ, старшим группы было принято решение о его открытии средствами взлома.

"Обыск – одно из следственных действий, проводимых в ходе расследования для сбора необходимых доказательств. Детективы НАБУ всегда соблюдают высокие моральные и профессиональные стандарты, в частности, во время осуществления досудебного расследования. Вместе с тем, возможные неправомерные действия детективов НАБУ станут предметом проверки управления внутреннего контроля". с участием Совета общественного контроля при НАБУ", - подчеркнули в НАБУ.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства заключения контрактов и направления использования средств, полученных от Министерства обороны Украины. Разглашение других сведений может повредить досудебному расследованию.

Учитывая важность дела, НАБУ обещает информировать о дальнейшем его ходе максимально открыто и прозрачно.