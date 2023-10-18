Российская ракета попала в многоэтажку в Запорожье: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Ночью 18 октября армия страны-агрессора РФ совершила 6 ракетных ударов по Запорожью. оккупанты попали в многоэтажное здание, в результате чего два человека погибли, 4 ранены, еще трое считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, сегодня ночью, в период времени с 01:33 до 01:48, рашистские террористические войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожья. В настоящее время тип ракет устанавливается.

Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.

Частично разрушены квартиры в двух подъездах дома. Повреждены 8 квартир.

Как отметил глава области, в настоящее время известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

На месте происшествия идет поисково-спасательная операция и работают все соответствующие службы.

Жители дома эвакуированы. Им будет предоставлено временное жилье. Людям продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем Пункте Несокрушимости.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на российский ракетный удар по Запорожью, отметив, что такие методы ведения агрессивной войны против гражданских демонстрируют, что государство Россия продолжает вести себя как террористическая организация.