Российские ДРГ в июле несколько раз пытались прорвать северную границу: Наев рассказал подробности

В июле через северную границу Украины пытались пройти четыре диверсионных разведывательных группы россиян.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, оккупанты пытались проникнуть на украинскую территорию в пределах Черниговской и Сумской областей.

"Эти случаи были зафиксированы в темное время суток, однако это не помешало пограничникам на наблюдательных постах своевременно заметить диверсантов и открыть огонь на поражение", - отметил он.

Украинские защитники на северной границе. Фото: Сергей Наев/Telegram

Наев добавил, что на Северном направлении продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.

Напомним, ночью 1 августа на Черниговщине в пределах Семеновской общины пограничники пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы врага пересечь государственную границу Украины. По диверсантам сразу открыли огонь на поражение. И под огневым влиянием пограничников враг отступил.

Усиление северной границы

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и поручил усилить северное направление Украины.

Позже командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что северную границу в Украине усилят личным составом и боевой техникой в связи с возможной подготовкой оккупантов к теракту на временно оккупированной Запорожской атомной станции.

В частности, на этом участке границы строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны.