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Происшествия
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Российские войска нанесли ракетный удар по Ровенской области

Российские войска нанесли ракетный удар по Ровенской области
Российские военные попали ракетой по объекту военной инфраструктуры

21 мая армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Ровенской области. Попали в объект военной инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"По территории области нанесен ракетный удар – объект военной инфраструктуры", - сообщил Коваль.

Число жертв и масштабы разрушений уточняются.

На месте работают соответствующие службы.

Автор:
Светлана Манько