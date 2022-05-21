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Российские войска нанесли ракетный удар по Ровенской области
21 мая армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Ровенской области. Попали в объект военной инфраструктуры.
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Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
"По территории области нанесен ракетный удар – объект военной инфраструктуры", - сообщил Коваль.
Число жертв и масштабы разрушений уточняются.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На месте работают соответствующие службы.