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Російські війська завдали ракетного удару по Рівненській області

Російські війська завдали ракетного удару по Рівненській області

21 травня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Рівненській області. Потрапили до об'єкту військової інфраструктури.

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Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"По території області завдано ракетного удару по об'єкту військової інфраструктури", - повідомив Коваль.

Число жертв та масштаби руйнувань уточнюються.

На місці працюють відповідні служби.

Автор:
Світлана Манько