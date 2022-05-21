- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Російські війська завдали ракетного удару по Рівненській області
21 травня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Рівненській області. Потрапили до об'єкту військової інфраструктури.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
"По території області завдано ракетного удару по об'єкту військової інфраструктури", - повідомив Коваль.
Число жертв та масштаби руйнувань уточнюються.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На місці працюють відповідні служби.