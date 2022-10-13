Россия нанесла ракетный удар по Львовской области

Российские оккупационные войска вечером 13 октября выпустили ракеты по Львовской области, сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

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Зафиксировано попадание в один военный объект в Золочевском районе. В общей сложности на регион направили три ракеты, из них одну сбила ПВО.

"Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет", - отметил Козицкий, уточнив, что было два попадания ракет.