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Происшествия
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Россия нанесла ракетный удар по Львовской области

Россия нанесла ракетный удар по Львовской области

Российские оккупационные войска вечером 13 октября выпустили ракеты по Львовской области, сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

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Зафиксировано попадание в один военный объект в Золочевском районе. В общей сложности на регион направили три ракеты, из них одну сбила ПВО.

"Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет", - отметил Козицкий, уточнив, что было два попадания ракет.