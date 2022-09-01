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Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие

Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие

За последние сутки, 31 августа, захватчики из Российской Федерации открывали огонь по городам Авдеевка, Бахмут, Марьинка, Торецк, пгт Северное и Южное, селах Орловка, Максимилиановка, Георгиевка, Раздольное, Первомайское, Воскресенское, Карловка. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, которая документирует все преступления россиян в Украине.

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Для нанесения ударов военные ВС РФ применяли артиллерию, реактивные системы "Град" и "Ураган". В общей сложности зафиксировано 17 ударов по региону. В результате есть погибшие, но информация о количестве жертв уточняется.

Фото 2 — Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие
Фото 3 — Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие
Фото 4 — Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие
Фото 5 — Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие
Фото 6 — Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие
Фото 7 — Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие
Фото 8 — Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие
Фото 9 — Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие
Фото 10 — Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие
Фото 11 — Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие
Фото 12 — Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие
Фото 13 — Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие

Кроме того, россияне за сутки уничтожили или повредили 11 гражданских объектов — 8 жилых домов, гараж, автомобили. Полиция и СБУ возбудили уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В регионе также продолжается обязательная эвакуация. При поддержке полиции эвакуированы еще 295 человек, с начала обязательной эвакуации – более 12 700 человек, в том числе 2122 – дети, 561 – люди с инвалидностью.

Какие еще регионы Украины Россия обстреляла в ночь с 31 августа на 1 сентября

Кроме того, ночью 1 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области с территории временно оккупированного Крыма. В Днепропетровской области от вражеского огня пострадали Никопольский и Криворожский районы. По Харьковской области РФ запустила 5 ракет из российского Белгорода, но часть из них "самоликвидировалась" на территории России.

Также 1 сентября военные армии страны-агрессора РФ с пяти часов утра не прекращают минометные обстрелы города Энергодар Запорожской области.

Автор:
Вита Молодан