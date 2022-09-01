Россия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие

За последние сутки, 31 августа, захватчики из Российской Федерации открывали огонь по городам Авдеевка, Бахмут, Марьинка, Торецк, пгт Северное и Южное, селах Орловка, Максимилиановка, Георгиевка, Раздольное, Первомайское, Воскресенское, Карловка. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, которая документирует все преступления россиян в Украине.

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Для нанесения ударов военные ВС РФ применяли артиллерию, реактивные системы "Град" и "Ураган". В общей сложности зафиксировано 17 ударов по региону. В результате есть погибшие, но информация о количестве жертв уточняется.

Кроме того, россияне за сутки уничтожили или повредили 11 гражданских объектов — 8 жилых домов, гараж, автомобили. Полиция и СБУ возбудили уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В регионе также продолжается обязательная эвакуация. При поддержке полиции эвакуированы еще 295 человек, с начала обязательной эвакуации – более 12 700 человек, в том числе 2122 – дети, 561 – люди с инвалидностью.

Какие еще регионы Украины Россия обстреляла в ночь с 31 августа на 1 сентября

Кроме того, ночью 1 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области с территории временно оккупированного Крыма. В Днепропетровской области от вражеского огня пострадали Никопольский и Криворожский районы. По Харьковской области РФ запустила 5 ракет из российского Белгорода, но часть из них "самоликвидировалась" на территории России.

Также 1 сентября военные армии страны-агрессора РФ с пяти часов утра не прекращают минометные обстрелы города Энергодар Запорожской области.