Россияне ударили по автобазе в Херсоне и жилых домах в Харьковской области: какая ситуация в регионах

Войска Российской Федерации в течение дня 31 октября нанесли несколько ударов по разным областям Украины, нанося серьезный ущерб мирному населению и инфраструктуре.

Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял Херсонскую область. Один из вражеских снарядов попал прямо в двигавшийся по дороге автомобиль. Водитель погиб на месте, сообщили в МВД.

Позже враг ударил по пригороду Херсона. Возник пожар в жилом доме, который ликвидировали пожарные.

Руководитель области Александр Прокудин добавил, что в результате ракетного удара по автобазе в Херсоне были уничтожены складские помещения, повреждены по меньшей мере полдесятка транспортных средств.

Пострадали два работника. У 34-летнего водителя – ранение ног, а у дворника, 58 лет, травмирована голова. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице.

В Днепропетровской области под вражеский удар попали три общины Никопольщины: Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская. Бил агрессор и по самому Никополю, сообщили в ОГА. Всего враг совершил 4 артиллерийских обстрела и 2 атаки дронами-камикадзе.

Согласно сообщению, был поврежден инфраструктурный объект. Информация об ущербе, нанесенном российской армией, еще уточняется.

В Харьковской области около 12:30 российские войска совершили очередной обстрел частного сектора Волчанска, сообщили в МВД.

В результате попадания снарядов загорелся жилой дом.

Около 13:40 оккупанты из РСЗО обстреляли с. Кучеривка Купянского района, сообщили в Офисе Генпрокурора. Произошло возгорание жилого дома.

Также российские военнослужащие нанесли удар ФАБ-250 по с. Куриловка Купянского района. Поврежден многоквартирный дом, частные домовладения и хозяйственные постройки.