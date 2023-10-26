Россияне ударили по Херсонщине и Никопольщине, в Сумской области погиб подросток: какая ситуация в регионах

Днем 26 октября российские захватчики ударили по Корабельному району Херсона и били по Никопольщине. Также под обстрелами оказалась Сумская область.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате атаки вражеского беспилотника пострадал 40-летний правоохранитель.

Муж получил легкие ранения. Ему оказали медицинскую помощь в медучреждении.

В Тягинце российская авиация убила местного жителя. В обед оккупанты сбросили на населенный пункт четыре управляемых авиабомба Одна из них попала неподалеку от местного кафе. От полученных ранений на месте погиб 59-летний мужчина.

По сообщению главы Днепропетровщины Сергея Лисака, для атаки на Никопольщину враг применил тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе.

Днем русские дважды били по Никополю, а к вечеру нанесли удар по Покровской общине. В результате атаки было повреждено частное предприятие и изуродованы 3 жилых дома.

Он добавил, что, по предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших, но последствия атак еще уточняются.

Глава МВД Игорь Клименко также сообщил, что около 13:00 вражеская артиллерия накрыла село Пожня на Сумщине, в результате чего на крыльце собственного дома погиб 16-летний парень.