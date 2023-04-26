Скандальный аграрий Поворознюк выстрелил из пистолета в фермера с Кировоградщины, - СМИ

Бизнесмен-аграрий, президент футбольного клуба “Ингулец” Александр Поворознюк стрелял из пистолета в жителя поселка Петрово Кировоградской области Михаила Никифорова. Об этом сам пострадавший рассказал в интервью журналистам.

По словам селянина, Поворознюк не хотел возвращать ему деньги, которые был должен. Когда мужчина начал требовать вернуть долг, Поворознюк решил его убить.

"Приезжают ко мне товарищи из Поворознюка бригады. Четыре человека у него было. Забрали меня к нему. У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня закрутить и повесить. Пока он прыгал вокруг меня с той веревкой, Поворознюк вытащил пистолет. И вот слышу такой удар: гуп! Так по груди ударил… как вылетело из груди. Это уже пуля пришла в меня. Она попала мне сюда – и вылетела возле сердца. Ну, а дышать было как – все перекрыло", - вспоминает Никифоров.

После выстрела Поворознюк и его приспешники «вбросили» свою жертву в машину и куда-то повезли. Поворознюк, по словам Никифорова, был за рулем. Возили около часа. Но в конце концов решили доставить в больницу – «чтобы не сидеть».

"Вытащили и положили меня. На дорогу. Подошли врачи. Меня вынесли на четвертый этаж. Спросили, кто стрелял. Я говорю: "Поворознюк стрелял". Ну, и начали меня резать. После ранения мне вырезали несколько ребер. Год жизни вылетел, сейчас имею инвалидность", – рассказывает Никифоров.

По его словам, Поворознюк заплатил подчиненному, чтобы он взял вину на себя.

Ранее фермер из Кировоградской области Юрий Ткач рассказал, что Поворознюк стрелял в него несколько раз, две пули до сих пор остаются в его теле.