В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов компании "ЭМКО" возле города Карнобат. Об этом пишет болгарское издание БНР.

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"Сегодня около 4 часов утра на складе боеприпасов компании "ЭМКО" под Карнобатом произошел взрыв. Возник пожар, который сейчас потушен. Никто не пострадал", — сказано в сообщении.

Согласно сообщению, место происшествия обследовано с помощью дрона, а район происшествия будет оцеплен на 72 часа.

Владелец предприятия Эмилиан Гебрев пояснил БНР, что на складе находились устаревшие боеприпасы, которые были заказаны компаниями, но не оплачены и хранились там

Напомним, в мае более 20 человек получили ранения из-за взрыва на химическом предприятии “Меламин” в словенском городе Кочевье