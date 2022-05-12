В Словении прогремел взрыв на химзаводе, пострадало более 20 человек

Более 20 человек получили ранения из-за взрыва на химическом предприятии “Меламин” в словенском городе Кочевье. Об этом сообщает местное издание Total Slovenia News.

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Издание пишет, что в результате взрыва два человека получили тяжелые ожоги, а еще двое пропали без вести. По данным службы гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях, к настоящему времени пожар потушен, а опасные вещества убраны. Однако местных жителей просят оставаться в помещениях не приближаться к месту происшествия.

Главная дорога в Кочевье по-прежнему закрыта, и все мероприятия, запланированные в городе на сегодня, отменены.

Ekipa N1 je v Kočevju, kjer je zjutraj v kemični tovarni Melamin odjeknila močna eksplozija. Zrak je nasičen s črnim in gostim dimom. pic.twitter.com/aJz0LPSrtg — N1 Slovenija (@n1slovenija) May 12, 2022

Меламин классифицируется как объект повышенной опасности для окружающей среды в соответствии с природоохранным законодательством. Компания, являющаяся одним из крупнейших работодателей в регионе, производит в основном смолы для лакокрасочных материалов для деревообрабатывающей, строительной и текстильной промышленности.

По состоянию на конец 2021 года в компании работало чуть более 190 человек.

Учитывая количество пострадавших, это самый сильный промышленный пожар в новейшей истории Словении. С 1995 года было зарегистрировано 17 промышленных пожаров, в результате которых в основном был нанесен материальный ущерб.