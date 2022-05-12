У Словенії прогримів вибух на хімзаводі, постраждало понад 20 людей

Понад 20 людей зазнали поранень через вибух на хімічному підприємстві “Меламін” у словенському місті Кочов'ї. Про це повідомляє місцеве видання Total Slovenia News.

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Видання пише, що внаслідок вибуху двоє людей отримали важкі опіки, а ще двоє зникли безвісти. За даними служби цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах, до цього часу пожежу загасили, а небезпечні речовини прибрано. Проте місцевих мешканців просять залишатися у приміщеннях не наближатися до місця події.

Головна дорога в Кочев'ї, як і раніше, закрита, і всі заходи, заплановані в місті на сьогодні, скасовані.

Ekipa N1 je v Kočevju, kjer je zjutraj v kemični tovarni Melamin odjeknila močna eksplozija. Zrak je nasičen s črnim in gostim dimom. pic.twitter.com/aJz0LPSrtg — N1 Slovenija (@n1slovenija) May 12, 2022

Меламін класифікується як об'єкт підвищеної небезпеки для довкілля відповідно до природоохоронного законодавства. Компанія, що є одним із найбільших роботодавців у регіоні, виробляє в основному смоли для лакофарбових матеріалів для деревообробної, будівельної та текстильної промисловості.

Станом на кінець 2021 року у компанії працювало трохи більше 190 осіб.

Враховуючи кількість постраждалих, це найсильніша промислова пожежа в новітній історії Словенії. З 1995 року було зареєстровано 17 промислових пожеж, внаслідок яких в основному було завдано матеріальних збитків.