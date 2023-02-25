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В Бразилии российский дипломат напал на участника акции против войны в Украине - СМИ

В Бразилии российский дипломат напал на участника акции против войны в Украине - СМИ

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) сотрудник консульства Российской Федерации напал на женщину, выступившую с акцией протеста против вторжения РФ в Украину. Об этом сообщил местный телеканал Globo.

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Активистка намеревалась 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения выразить свою позицию у консульства.

Женщина была вместе с подругой, снявшей инцидент на камеру. Обе женщины уехали в полицию, где написали заявление. Они также получили медицинскую помощь.

По информации СМИ, пострадавшая получила угрозы от консула, что он попытается добиться, чтобы против нее открыли уголовное дело.

Автор:
Вита Молодан