В центре Донецка раздался взрыв в здании мэрии (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье утром, 16 октября, во временно оккупированном Донецке произошел взрыв в здании местной администрации.

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Об этом сообщили российские СМИ и местные паблики, публикуя фотографии и видео с места событий.

Удар, о котором украинская сторона пока не сообщала, пришелся на западную часть здания.

"Во временно оккупированном Донецке хлопок и пожар в здании местной администрации. Вот до чего доводит "курение у баллонов с газом", - говорится в сообщении Telegram-канала "Стратком ВСУ".

Это самый центр Донецка, неподалеку расположена Донбасс Арена.