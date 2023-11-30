В Донецкой области 10 пострадавших от ракетных ударов, в Одесской области есть попадание: ситуация в регионах

Российские террористы ночью 30 ноября атаковали ракетами С-300 Покровск, Новоградовку и Мирноград Донецкой области. По меньшей мере, 10 пострадавших, под завалами, вероятно, находятся люди. Также российские оккупанты запустили 20 ударных БПЛА по территории Украины.Силы ПВО уничтожили 14 вражеских беспилотников.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

РФ ночью ударила по Донецкой области 6 ракетами С-300

Этой ночью российские войска ударили одновременно шестью ракетами С-300 по Покровскому району Донецкой области, сообщил министр МВД Игорь Клименко.

"Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами", - отметил Клименко.

Он добавил, что в Покровске пострадала семья с двумя детьми: 16-летний парень и 6-месячный младенец. Также ранение получил еще 13-летний мальчик. Предварительно поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.

Кроме этого, один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате обстрела была разрушена крыша и стены дома, семья оказалась под завалами.

"Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни ребенку нет", - добавил министр.

В Новоградовке оккупанты ударили по многоэтажному дому. Ранен 13-летний ребенок. Под завалами, вероятно, могут находиться еще 5 человек, среди них ребенок.

Также армия РФ атаковала Мирноград. Россияне ударили двумя ракетами с ЗРК С-300. Разрушен отдел полиции.

ПВО ночью уничтожило 14 из 20 вражеских БПЛА

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 30 ноября 2023 года противник атаковал 20 ударными БПЛА типа Shahed. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Донетчине восемью зенитными управляемыми ракетами С-300.

Отмечается, что в результате боевой работы уничтожены 14 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях Украины.

В Одесской области не удалось избежать попадания

Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, пять «шахедов» уничтожили силы ПВО.

"К сожалению, не удалось избежать попадания: повреждено неиспользовавшееся здание. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, люди не пострадали", - отметил Кипер.

На Хмельнитчине обломки дронов упали на территорию бывшего завода

Во время очередной вражеской атаки ударными БПЛА в Шепетовском районе работали силы ПВО, сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, в результате их сбития обломки упали на территории бывшего завода. Травмированных нет. Пожар отсутствует. Повреждения устанавливаются.

В Херсонской области есть погибший и раненые

За минувшие сутки противник совершил 107 обстрелов, выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и учебное заведение в Херсоне, медицинское учреждение и дошкольное учебное заведение в Херсонском районе", – уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения.

Враг нанес 100 ударов по Запорожской области

Враг нанес 100 ударов по 16 городам и селам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской ОВ Юрий Малашко.

По его словам, военнослужащие РФ совершили 90 БПЛА-атак по Новодаровке, Железнодорожному, Роботиному и Малой Токмачке и обстреляли из РСЗО Малую Токмачку.

90 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новоданиловки, Новоандреевки, Белогорья, Луговского, Лобкового, Пятихаток и других прифронтовых населенных пунктов.

За сутки поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Харьковщины

В течение суток артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 16 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Волчанск, Гатище, Малая Волчья Чугуевского района, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района и др.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг нанес авиаудары по Синьковке, Петропавловке, Купянске, Куриловке Купянского района.

На Купянском направлении противник провел штурмовые действия у Синьковки, Петропавловки, где Силы обороны Украины отразили 7 атак.