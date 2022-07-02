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В Донецкой области горит одна из самых больших электроподстанций Украины
В Донецкой области в Бахмутском районе горит одна из самых больших электрических подстанций Украины — "Донбасская 750".
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Об этом сообщают местные СМИ.
Подстанция находится рядом с селом Веселая Долина (к югу от Бахмута) и является ключевым объектом энергообеспечения севера Донецкой области.
Введена в строй в 1977 году, модернизирована в конце десятых годов этого века.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Пока нет никакой официальной информации о причинах пожара.