В Донецкой области горит одна из самых больших электроподстанций Украины

В Донецкой области в Бахмутском районе горит одна из самых больших электрических подстанций Украины — "Донбасская 750".

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Об этом сообщают местные СМИ.

Подстанция находится рядом с селом Веселая Долина (к югу от Бахмута) и является ключевым объектом энергообеспечения севера Донецкой области.

Введена в строй в 1977 году, модернизирована в конце десятых годов этого века.

Пока нет никакой официальной информации о причинах пожара.