На Донеччині горить одна з найбільших електропідстанцій України

На Донеччині в Бахмутському районі горить одна з найбільших електричних підстанцій України - "Донбаська 750".

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Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Підстанція знаходиться поряд із селом Весела Долина (на південь від Бахмута) та є ключовим об'єктом енергозабезпечення півночі Донецької області.

Введена в дію у 1977 році, модернізована наприкінці десятих років цього століття.

Поки що немає жодної офіційної інформації про причини пожежі.