В ДТП в Винницкой области погибли 12 человек, среди них - дети

22 августа в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли 12 человек, среди них шесть детей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

Отмечается, что ДТП произошло вблизи села Бродецкое Хмельницкого района 22 августа в 19.28.

По предварительной информации следствия, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей от 2 до 12 лет.

42-летний водитель грузовика был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи назначили ряд экспертиз по установлению причин и обстоятельств аварии.

По факту ДТП с тяжелыми последствиями расследуется уголовное производство, предусмотренное статьей о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Водителю DAF грозит до 10 лет тюрьмы.