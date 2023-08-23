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В ДТП в Винницкой области погибли 12 человек, среди них - дети
22 августа в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли 12 человек, среди них шесть детей.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.
Отмечается, что ДТП произошло вблизи села Бродецкое Хмельницкого района 22 августа в 19.28.
По предварительной информации следствия, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей от 2 до 12 лет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
42-летний водитель грузовика был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Следователи назначили ряд экспертиз по установлению причин и обстоятельств аварии.
По факту ДТП с тяжелыми последствиями расследуется уголовное производство, предусмотренное статьей о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Водителю DAF грозит до 10 лет тюрьмы.