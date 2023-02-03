В Энергодаре подорвали автомобиль коллаборанта: он погиб на месте (ВИДЕО)

В оккупированном Энергодаре Запорожской области утром 3 февраля взорвался автомобиль с коллаборантом Евгением Кузьминым.

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Об этом пишет "РИА Мелитополь".

Отмечается, что около 07:50 в городе энергетиков раздался громкий взрыв. Он был такой силы, что в соседних домах вылетели окна, также вспыхнула стоявшая рядом машина.

Так называемая оккупационная "власть" сразу заявила о "теракте".

Некоторые паблики сообщают о том, что автомобиль принадлежал сотрудничавшему с врагом полицейскому-коллаборанту Евгению Кузьмину.

По информации оккупационных властей, он погиб на месте.

"Сегодня около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области в воздух взлетел авто. По предварительным данным оно принадлежало бывшему сотруднику правоохранительных органов, который с приходом "русского мира" пошел прислуживать оккупантам. Вероятно сработало взрывное устройство. Уточняем информацию, кто из них получится сотрудничать с рашистами", - отметил мэр Мелитополя Иван Федоров.