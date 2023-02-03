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В Энергодаре подорвали автомобиль коллаборанта: он погиб на месте (ВИДЕО)
В оккупированном Энергодаре Запорожской области утром 3 февраля взорвался автомобиль с коллаборантом Евгением Кузьминым.
Об этом пишет "РИА Мелитополь".
Отмечается, что около 07:50 в городе энергетиков раздался громкий взрыв. Он был такой силы, что в соседних домах вылетели окна, также вспыхнула стоявшая рядом машина.
Так называемая оккупационная "власть" сразу заявила о "теракте".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Некоторые паблики сообщают о том, что автомобиль принадлежал сотрудничавшему с врагом полицейскому-коллаборанту Евгению Кузьмину.
По информации оккупационных властей, он погиб на месте.
"Сегодня около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области в воздух взлетел авто. По предварительным данным оно принадлежало бывшему сотруднику правоохранительных органов, который с приходом "русского мира" пошел прислуживать оккупантам. Вероятно сработало взрывное устройство. Уточняем информацию, кто из них получится сотрудничать с рашистами", - отметил мэр Мелитополя Иван Федоров.