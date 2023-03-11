В Индонезии произошло извержение вулкана "Судного дня" (ВИДЕО)

В Индонезии, на острове Ява 11 марта началось извержение вулкана Мерапи, который называют "вулканом Судного дня". В небо не высоту до 7 км поднялся столб горячего дыма.

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Об этом сообщило издание The Mirror.

Merapi erupsi tadi siang. Semoga tak ada korban jiwa.



Sluman, slumun, slamet. pic.twitter.com/OZX8xkSuGj — narkosun (@narkosun) March 11, 2023

Жителям, живущим на склонах Мерапи, рекомендовано держаться подальше от кратера и помнить об опасности, которую представляет лава.

Merapi siang ini

Semoga semua baik baik saja 🤲😇 pic.twitter.com/AQ7b3ySCWm — 𝕬𝖑𝖎𝖐𝖆 (@Alika_188) March 11, 2023

Гора высотой 2968 метров расположена примерно в 30 км от древнего центра яванской культуры и резиденции королевских династий Джокьякарты. Около 250 тыс человек живут в радиусе 10 км от вулкана.

"Зафиксировали 5-6 лавин. Если извержение будет продолжать увеличиваться, а лава достигнет расстояния более 7 километров, вероятно, жителям будет рекомендовано эвакуироваться", - сказал представитель местного поста мониторинга Юлианто.

Эксперты ранее предупреждали, что извержение на Мерапе может иметь последствия, включая крах мировой экономики. Поэтому его называли "вулканом Судного дня".