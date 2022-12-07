- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Испании столкнулись два поезда: более 150 пострадавших (ФОТО)
Два пригородных поезда столкнулись утром в среду, 7 декабря, на станции в северо-восточном регионе Испании Каталония вблизи Барселоны, в результате чего 155 пассажиров получили травмы.
Об этом сообщает Reuters.
Авария произошла около 07.50 в среду, 7 декабря, на железнодорожной станции на окраине Барселоны примерно в 12 км от центра города.
"Один из поездов остановился, а другой тормозил", - сообщила журналистам министр транспорта Испании Ракель Санчес у места столкновенияПодписывайтесь на наш Telegram канал
По ее словам, причины столкновения выясняются.
В экстренных службах сообщили, что 155 человек нуждались в медицинской помощи, трое из них были доставлены в больницы с травмами.
Издание отмечает, что за последние годы произошло несколько аварий на системе пригородных поездов Каталонии, известной как Rodalies.
Каталонские чиновники обвинили недостаточное финансирование со стороны центрального правительства Испании в нехватке поддержки путей.