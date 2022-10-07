В Киеве могут быть слышны звуки взрывов: в чем причина

Сегодня, 7 октября, в Вышгородском районе Киевской области состоятся учения саперов. Жителей столицы предупреждают о возможных звуках взрывов.

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Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"В рамках запланированных мер – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области возможны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Киевской области пиротехники продолжают обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами.

Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.