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В Киеве после перекрытия центра города зафиксировали огромные пробки: что произошло (ФОТО, ВИДЕО)
Утром в понедельник, 20 февраля, в Киеве перекрыли часть улиц в центре города. По словам очевидцев, на перекрытых улицах заметили большой кортеж с иностранными гостями.
Об этом сообщают телеграммы-каналы.
Сейчас закрыт для проезда Шулявский мост, что привело к пробке на Святошино и Нивках.
Кроме того, ограничено движение скоростного трамвая, закрыт проспект Берестейский, также машины не пускают на Воздухофлотский мост.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также перекрыты улицы Гетьмана и бульвар Леси Украинки, а также проспект Победы.
Как пишут некоторые СМИ, в Киев в День памяти Героев Небесной Сотни прибыли высокие гости, поэтому приняли такие меры безопасности.
Также пишут об автобусах у американского посольства.
В соцсетях киевляне уже делают предположение, что приедет сам президент США Джо Байден, ведь он намерен посетить Польшу 21 февраля.
Отметим, что местные власти не предупреждали жителей столицы о перекрытии движения.