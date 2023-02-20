В Киеве после перекрытия центра города зафиксировали огромные пробки: что произошло (ФОТО, ВИДЕО)

Утром в понедельник, 20 февраля, в Киеве перекрыли часть улиц в центре города. По словам очевидцев, на перекрытых улицах заметили большой кортеж с иностранными гостями.

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Об этом сообщают телеграммы-каналы.

Сейчас закрыт для проезда Шулявский мост, что привело к пробке на Святошино и Нивках.

Кроме того, ограничено движение скоростного трамвая, закрыт проспект Берестейский, также машины не пускают на Воздухофлотский мост.

Также перекрыты улицы Гетьмана и бульвар Леси Украинки, а также проспект Победы.

Как пишут некоторые СМИ, в Киев в День памяти Героев Небесной Сотни прибыли высокие гости, поэтому приняли такие меры безопасности.

Также пишут об автобусах у американского посольства.

В соцсетях киевляне уже делают предположение, что приедет сам президент США Джо Байден, ведь он намерен посетить Польшу 21 февраля.

Отметим, что местные власти не предупреждали жителей столицы о перекрытии движения.