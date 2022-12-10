В Киеве пострадали 5 человек в результате взрыва газового баллона в киоске быстрой еды (ФОТО)

В результате взрыва газового баллона в киоске быстрой еды в Киеве в пятницу вечером пострадали 5 человек.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 9 декабря в 19:27 в Главное управление ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о взрыве на ул. Васильковской, 34-Б в Голосеевском районе столицы.

На место вызова были направлены спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части.

"По прибытию было установлено, что в металлическом киоске по изготовлению пищи быстрого приготовления произошел взрыв газового баллона с последующим горением. Огнем было охвачено 2 смежных киоска", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что в результате взрыва пострадали 5 человек: из них 2 работника киоска по приготовлению пищи, 1 посетитель, 1 человек, пытавшийся тушить пожар и продавец смежного куоска по продаже мобильных аксессуаров.

"Все пострадавшие переданы медикам. Впоследствии, 4 человека были госпитализированы с ожогами в медицинское учреждение, 1 человек, который самостоятельно пытался тушить пожар, получил легкие механические повреждения и от госпитализации отказался", - добавили в ГСЧС.

Кроме того, в ходе тушения пожара из киоска был эвакуирован еще один газовый баллон.

Отмечается, что в результате пожара оба киоска сгорели полностью.