В Китае нашли залежи золота стоимостью $83 млрд

В центральной части Китая в провинции Хунань было обнаружено масштабное месторождение золота с ориентировочными запасами более 1000 тонн. Об этом сообщило геологическое бюро провинции Хунань, пишет Xinhua.

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По данным бюро, геологи нашли более 40 золотых жил с запасами 300 тонн золота на глубине 2000 метров под месторождением руды Вангу в округе Пинцзян.

Запасы золота на глубине 3000 метров оцениваются более чем в 1000 тонн, что соответствует примерно 600 миллиардам юаней (около 83 млрд долларов) .

Отмечается, что одна тонна руды на глубине 2000 м может содержать до 138 граммов золота.

Лю Йонцзюнь, заместитель председателя бюро, сообщил, что для поиска руды на месторождении Вангу были использованы новые технологии, в том числе 3D- геологическое моделирование.

Он также отметил, что золото было найдено во время буровых работ вокруг периферийных участков, открывших перспективные перспективы для дальнейших исследований.

Delo.ua сообщало, что в октябре 2024 года цена золота впервые превысила отметку 2700 долларов за унцию, достигнув исторического максимума в 2711,99 долларов. Рост стоимости драгоценного металла вызван беспокойством по поводу эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и напряженности в США перед президентскими выборами.