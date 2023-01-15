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В Непале во время посадки разбился самолет с 72 людьми на борту
В Непале потерпел крушение пассажирский самолет местной авиакомпании, следовавший из столицы Катманду в Покхару. По последним данным СМИ, выжить не удалось некому.
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Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что на борту ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
Самолет разбился недалеко от международного аэропорта в Покхаре, третьего по количеству населения города в Непале.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Reuters со ссылкой на местные власти сообщают, что все пассажиры и члены экипажа разбились. В настоящее время обнаружили тела 40 погибших.
Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Сообщается, что самолету было 15 лет.