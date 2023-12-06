В Одессе обрушился дом в центре города (ФОТО)

В Одессе обрушился дом в центре города по улице Базарной. Погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружили.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что произошло разрушение 3-го подъезда аварийного жилого дома с 1-го по 3-й этаж.

"Чрезвычайные работники провели аварийно-спасательные работы и обследовали подвальное помещение на наличие людей", - отметили в ГСЧС.

Там добавили, что, к счастью, погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружили.

Памятник архитектуры на Базарной, 93

Отметим, это уже второй обвал в этом здании через месяц. Почти половина дома обрушилась рано утром 27 ноября. Людей оттуда давно отселили, только в подвале жили дворники. К счастью, никто не пострадал.

По данным издания «Думская», на момент обрушения в подвале здания были люди. Там, несмотря на аварийность и недавнее обрушение, продолжали жить дворники.

В мэрии Одессы заявили, что памятник архитектуры снесут, но для этого с него предстоит снять охранный статус.

Аварийным многострадальным зданием было признано еще в 1994. В 2005 обрушилась часть чердака и стены. В 2021 году после ремонта канализации во дворе начала проседать почва, что привело к возможности обрушения.

Уже в этом году здание пострадало от взрывной волны во время ракетных обстрелов 14 августа.