В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: трое погибших

В воскресенье, 19 ноября, в Польше произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. В результате аварии погибли две женщины и ребенок, четверо граждан Украины получили ранения.

Об этом сообщают польские СМИ.

Отмечается, что ДТП произошло около 04:30 утра в польской деревне Верешин возле Грубешова (Люблинское воеводство).

На участке дороги без поворотов водитель автобуса внезапно съехал налево и врезался в дерево на обочине.

В автобусе на момент аварии находились 10 человек. Все они – граждане Украины.

Как сообщают СМИ, две женщины и шестилетний ребенок погибли. Семь человек были доставлены в больницу.

Фото: tvn24

По данным полиции, авария произошла на прямом участке дороги, а автобус направлялся в сторону границы. На момент аварии водитель – 31-летний гражданин Украины – был трезв.

Мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали. После выписки из больницы ему предъявят обвинение.

Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Полиция под надзором прокурора устанавливает точные причины и обстоятельства трагического события.

Фото: tvn24

МИД подтверждает гибель трех украинцев

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подтвердил гибель троих украинцев в ДТП в Польше. По его словам, еще четверо граждан Украины получили травмы разной степени тяжести.

"Они госпитализированы, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больницах соседних городов", – заявил Николенко.

Фото: tvn24

Он добавил, что на место ДТП выехал украинский консул для предоставления украинцам консульской помощи. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими стражами порядка в контексте выяснения всех обстоятельств аварии, контролирует лечение пострадавших граждан.