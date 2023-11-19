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В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: трое погибших
В воскресенье, 19 ноября, в Польше произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. В результате аварии погибли две женщины и ребенок, четверо граждан Украины получили ранения.
Об этом сообщают польские СМИ.
Отмечается, что ДТП произошло около 04:30 утра в польской деревне Верешин возле Грубешова (Люблинское воеводство).
На участке дороги без поворотов водитель автобуса внезапно съехал налево и врезался в дерево на обочине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В автобусе на момент аварии находились 10 человек. Все они – граждане Украины.
Как сообщают СМИ, две женщины и шестилетний ребенок погибли. Семь человек были доставлены в больницу.
По данным полиции, авария произошла на прямом участке дороги, а автобус направлялся в сторону границы. На момент аварии водитель – 31-летний гражданин Украины – был трезв.
Мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали. После выписки из больницы ему предъявят обвинение.
Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.
Полиция под надзором прокурора устанавливает точные причины и обстоятельства трагического события.
МИД подтверждает гибель трех украинцев
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подтвердил гибель троих украинцев в ДТП в Польше. По его словам, еще четверо граждан Украины получили травмы разной степени тяжести.
"Они госпитализированы, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больницах соседних городов", – заявил Николенко.
Он добавил, что на место ДТП выехал украинский консул для предоставления украинцам консульской помощи. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими стражами порядка в контексте выяснения всех обстоятельств аварии, контролирует лечение пострадавших граждан.