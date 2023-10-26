В результате обстрела Херсонщины погиб ребенок, а в Харьковской области подорвался на мине мужчина: ситуация в регионах

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным украинским городам и селам. Враг снова ударил по гражданским объектам. Обстрелы русских военных в очередной раз привели к гибели ребенка.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Так, в Херсонской области в результате обстрела Берислава погиб ребенок 2010 года рождения. Еще три человека, среди которых тоже есть ребенок, получили ранения. У 43-летнего мужчины - сквозное ранение плеча, у 35-летнего - повреждение глаза и осколочные ранения лица.

Также враг нанес 4 авиаудара по селам Николаевка, Одрадокаменка и Ольга Бериславского района.

За минувшие сутки оккупанты атаковали Херсонщину из авиации 8 раз и выпустили 35 управляемых бомб.

В Харьковской области оккупанты обстреляли село Подолы Купянского района. Один человек пострадал – это 83-летняя женщина. С травмой ноги ее доставили в больницу. В результате обстрела были разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили.

Кроме того, под огнем окупантов находились Охримовка, Круглое, Бударки Чугуевского района и Первомайское, Кондрашовка, Ивановка, Кисловка, Песчаное, Берестово Купянского района.

Также 25 октября в поле возле села Яремовка Изюмского района на противопехотной мини типа "Лепесток" подорвался 57-летний мужчина. Он погиб на месте.

В Днепропетровской области враг не перестает атаковать прибрежные общины. Вечером оккупанты ударили по Никополю и Мировской общине. К счастью, обошлось без жертв.

Также, по информации главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 136 ударов по 26 населенным пунктам Запорожской области. Также враг совершил 4 авиаудара по Орехову, Новодаровке и Новоданиловке.

За сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Напомним, в ночь на 25 октября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. В Хмельницкой области в результате падения обломков БПЛА есть повреждения, 16 человек получили ранения. Также армия РФ выпустила на территории Херсонской области управляемые авиабомбы.