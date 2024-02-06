В результате ракетного удара в Харьковской области погиб младенец, в Херсонской области 5 погибших: ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на 6 февраля оккупанты нанесли ракетные удары по Золочеву Богодуховского района в Харьковской области, в результате чего погиб двухмесячный ребенок, еще трое взрослых пострадали. В Херсонской области от вражеских обстрелов погибли пять человек.

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На Харьковщине в результате ракетной атаки погиб младенец

Как сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины.

Авиаударов оккупанты нанесли по Синьковке, Ивановке, Степной Новоселовке, Берестовому.

Ночью в Золочеве Богодуховского района в результате двух ударов оккупантов ракетами С-300 разрушена трехэтажная гостиница. Погиб двухмесячный мальчик. Также получили ранения три женщины. Они госпитализированы в медицинское учреждение. Повреждены семь домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), 2 админпомещения, по меньшей мере 5 гражданских автомобилей.

В селе Глушковка Купянского района в результате вражеских обстрелов повреждена территория фермерского хозяйства.

Кроме того, оккупанты нанесли удары по окрестностям Кругляковки и Глушковки Купянского района. В Глушковке повреждено складское помещение на территории фермы.

В Херсонской области погибли пять человек

За минувшие сутки противник совершил 16 обстрелов, выпустив 181 снаряд, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО и БПЛА, сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и припортовую инфраструктуру.

Как сообщил глава области, из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 1 человек получил ранения.

Армия РФ обстреляла 16 населенных пунктов Запорожской области

Вражеская армия обстреляла 16 населенных пунктов Запорожской области. Нанесен 81 удар, из них три – авиационные, сообщает Запорожская ОВА.

Враг совершил 5 РСЗО-обстрелов Новоивановки и Роботиного, 16 БПЛА-атак по Малой Токмачке, Левадному и Пятихаткам, а также 3 авиационных удара по Новодаровке.

Еще 57 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Роботиного, Левадного, Полтавки, Белогорья, Степногорска, Каменского, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

За сутки поступило три сообщения о разрушении жилых домов. Без пострадавших.