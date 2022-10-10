В результате российской атаки в Украине погибли 11 человек. Света нет в четырех областях

Из-за атаки россиян утром 10 октября в Украине погибли 11 человек и 64 человека травмированы. Россияне попали в объекты критической инфраструктуры, поэтому во Львовской, Полтавской, Сумской и Тернопольской областях отсутствует электроснабжение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"В результате обстрела произошло попадание по объектам критической инфраструктуры (преимущественно объекты энергоснабжения) в 8 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров. В результате террористической атаки погибли 11 человек и травмированы - 64", - сказано в сообщении.

Согласно ему, по состоянию на 14:00 отсутствовало электроснабжение в 4 областях: Львовская, Полтавская, Сумская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично.

К тушению пожаров и аварийно-спасательных работ привлечены более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС. Последствия уточняются.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами, по Киеву, Львов, Днепр, Харькове, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет .

В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет .

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратилась к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений.

Между тем, Госспецсвязи советует экономить трафик мобильного интернета, а при перебоях с мобильной связью пользоваться услугой национального роуминга.