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В РФ произошли взрывы сразу на двух авиабазах (ВИДЕО)
В России утром 5 декабря на авиабазе в Саратовской области в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95. Также на аэродроме в российской Рязани взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека.
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что неустановленный беспилотник упал на взлетную полосу авиабазы Энгельс-1. Кроме повреждения двух стратегических бомбардировщиков, двое российских военнослужащих получили ранения, они госпитализированы.
В то же время, какие именно повреждения у самолетов, не сообщается. Однако СМИ пишут, что повреждения значительны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Именно с этой авиабазы взлетали российские самолеты и наносили удары по украинским городам.
Журналист Андрей Цаплиенко в телеграмм-канале опубликовал видеоподтверждение взрыва на российской авиабазе Энгельс.
Кроме того, российские СМИ сообщают, что на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз и произошел взрыв. Погибли 3 человека, еще 6 пострадали.