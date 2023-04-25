В "Смарт-Холдинге" отвергли какие-либо связи с РФ. А из-за давления власти важные клиенты группы отказываются от заказов

Руководство "Смарт-Холдинга" отвергло любые связи группы со страной-агрессором РФ. Дело в том, что бывшим бенефициаром холдинга был известный бизнесмен Вадим Новинский. Поэтому, как твердо заявляют в группе, это и стало причиной того, что украинские власти обвинили группу в деструктивной деятельности и финансировании терроризма.

Чтобы обосновать свою позицию, руководители холдинга вышли на откровенный разговор с журналистами и организовали для этого специальную конференцию для медиа в агентстве "Интерфакс-Украина". Среди присутствовавших были CEO "Смарт-Холдинга" Юлия Кирьянова, глава Smart Maritime Group (SMG) Дмитрий Красников, директор по рискам и безопасности "Смарт-Холдинга" Иван Герасимович и генеральный директор Smart Urban Solutions Роман Емец.

"Смарт-холдинг" – это украинская промышленно-инвестиционная группа. В помощь ВСУ мы направили с начала войны $40 млн. Мы 25 лет работаем в восьми отраслях. А 15 лет у нас – аудит "Большой четверки". За год войны мы уплатили 3,7 млрд. грн. налогов. Сегодня мы обеспечиваем рабочими местами 3 тыс. работников", – заявила Юлия Кирьянова.

Она подчеркнула, что из полученных в прошлом году только газовым бизнесом $27 млн дивидендов группа направила $13 млн в помощь военным и пострадавшим гражданам. Остальные средства были направлены на поддержку рабочих мест в других неприбыльных сейчас бизнесах группы. В то же время группа за все время своего существования практически всю прибыль реинвестировала в Украину.

По ее словам, "Смарт-Холдинг" всегда был прозрачным бизнесом, поддерживавшим экономику Украины. Отдельным провластным решением было в течение двух недель поставлено под угрозу тысячи рабочих мест, а бизнес оказался на грани остановки. Были арестованы корпоративные права, газ в хранилищах, скважины и ограничены расчеты.

"Сегодня я ответственно заявляю, что "Смарт-Холдинг" отрицает все обвинения и готов противостоять произволу и клевете. Мы хотим использовать почти последний шанс на справедливость. Мы хотим осветить незаконность действий СБУ, за которыми мы усматриваем дерзкую попытку рейдерского захвата бизнеса с помощью органов", – добавила она.

Вместе с тем Дмитрий Красников, СЕО промышленной компании в составе "Смарт-Холдинга", отвечающей за развитие морехозяйственных активов, отметил, что с давлением украинской власти важные клиенты SMG начали отказываться от заказов, хотя перед этим даже предоставили соответствующую предоплату.

"В Николаеве у нас есть верфь, работу которой мы пытаемся возобновить. Это очень тяжело, поскольку морские пути там заблокированы. Но мы нашли несколько наших постоянных клиентов, у которых также остались буксиры и суда в Николаеве. И они предварительно согласились на сотрудничество, один из них даже предоставил предоплату", – объясняет Красников.

Однако, 10 дней назад, этот клиент увидел в СМИ давление на "Смарт-Холдинг" и принял решение отказаться от преломления. И причиной тому, как говорят в холдинге, давление государственных органов на бизнес, которые, мол, ухудшают и без того затруднительную ситуацию в экономике. А страдают в конечном счете работники компаний и само государство, не получая дополнительных поступлений в бюджет.

Сразу после освобождения Херсона, где расположена самая большая верфь SMG, компания возобновила там работу своих объектов критической инфраструктуры, потому что некоторые из них питали не только предприятия SMG, но и микрорайоны. И это без учета других социальных проектов, как, например, покупка для местного населения карет скорой помощи.

"Судностроительный бизнес SMG является и так одним из тех бизнесов холдинга, наиболее пострадавших от войны… И вопреки тому, что с началом войны мы перешли в вынужденный простой, мы продолжали выплачивать зарплату нашим работникам почти до конца года. А это ориентировочно 120 млн грн. И это – в фактически неработающем бизнесе", – рассказал Красников.

Директор по рискам и безопасности "Смарт-Холдинга" Иван Герасимович вообще заявил, что давление госорганов на холдинг обусловлено мощной коррупционной составляющей, поскольку некоторые чиновники заинтересованы в присвоении активов бизнесу под прикрытием войны. И, как утверждает он, к сожалению, такие случаи в Украине далеко не единичны.