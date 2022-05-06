В столице Кубы взорвался пятизвездочный отель, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

Сильный взрыв прогремел 6 мая в гостинице "Саратога" в центре Гаваны, в результате чего пострадали несколько этажей здания.

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Как передает Reuters со ссылкой на кубинское государственное телевидение, погибли по меньшей мере четыре человека и еще несколько получили ранения.

При этом президент Кубы Мигель Диас-Канель, выступая с места катастрофы по кубинскому телевидению, заявил, что взрыв в отеле не был вызван бомбой. По его словам, наиболее вероятной причиной стала утечка газа.

Фото: AFP Фото: AFP Фото: AFP Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters

На фото и видео с места события видно обрушившийся фасад гостиницы на нескольких этажах, при этом гораздо большим разрушениям подвергся соседний дом, половина которого обрушилась до основания.

"Саратога" - известное историческое здание в стиле неоклассицизма, расположенное в самом центре Гаваны рядом с Капитолием. Изначально гостиница была построена в 1880 году и расширена между 1915 и 1925 годами, имела три этажа и прослужила до 1960-х годов, после чего была превращена в жилой дом, впоследствии заброшенный из-за своего состояния.

После перестройки и увеличения этажности здание снова открыли в 2005 году в качестве роскошного и дорогого пятизвездочного отеля с 96 номерами.