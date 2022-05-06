У столиці Куби вибухнув п'ятизірковий готель, є загиблі (ФОТО, ВІДЕО)

Сильний вибух прогримів 6 травня у готелі "Саратога" у центрі Гавани, внаслідок чого постраждали кілька поверхів будівлі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як передає Reuters з посиланням на кубинське державне телебачення, загинули щонайменше чотири людини і ще кілька отримали поранення.

При цьому президент Куби Мігель Діас-Канель, виступаючи з місця події на кубинському телебаченні, заявив, що вибух у готелі не був викликаний бомбою. За його словами, найбільш імовірною причиною став витік газу.

Фото: AFP Фото: AFP Фото: AFP Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters

На фото з місця події видно фасад готелю, що зазнав обвалився на кількох поверхах, при цьому набагато більших руйнувань зазнав сусідній будинок, половина якого обвалилася вщент.

"Саратога" - відома історична будівля у стилі неокласицизму, розташована в самому центрі Гавани поряд з Капітолієм. Готель був побудований в 1880 році і розширений між 1915 і 1925 роками, мав три поверхи і прослужив до 1960-х років, після чого був перетворений на житловий будинок, згодом занедбаний через свій стан.

Після перебудови та збільшення поверховості будівлю знову відкрили у 2005 році в якості розкішного та дорогого п'ятизіркового готелю з 96 номерами.