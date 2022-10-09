В винницком ТРЦ Plaza Park произошел пожар (ВИДЕО)

Спасатели ликвидировали пожар на территории торгового центра Plaza Park в Виннице, произошедший днем 9 октября. Об этом сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Сообщение о возгорании поступило в 15:17. По повышенному номеру вызова на место происшествия было направлено несколько подразделений спасателей государственных пожарных частей города.

Все посетители и работники ТЦ, а это около 180 человек, покинули задымленные помещения еще до прибытия бойцов службы спасения. В ходе разведки сотрудники ГСЧС выяснили, что горят деревянные конструкции перекрытия между цокольным и первым этажом на площади 3 квадратных метра.

Они смогли быстро предотвратить распространение пламени, и уже в 16:01 пожар был ликвидирован. Причина возникновения возгорания и размер ущерба устанавливаются специалистами.

По предварительным данным, в результате сильного задымления отравился продуктами горения 17-летний парень. Бригадой экстренной медицинской помощи он был доставлен в больницу.

Отметим, что ТРЦ Plaza Park расположен на улице Келецкой, 121, что на жилом массиве Вишенка на западе города, имеет общую площадь около 30 тысяч квадратных метров. Ранее был известен под названием "Шок".