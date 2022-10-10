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В Херсонской области ВСУ сбили российский "Су-25"

В Херсонской области ВСУ сбили российский "Су-25"

10 октября бойцы подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады сбили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Юг".

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"10 октября, около 14.30 часов, в Херсонской области, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25. Слава Украине! Смерть врагам!", - сказано в сообщении.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В настоящее время известно об 11 погибших и 89 травмированных из-за обстрелов.

Вместе с тем глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким предупредил о возможности новых ракетных обстрелов Украины со стороны российских военных вечером 10 октября.

Автор:
Степан Крьока