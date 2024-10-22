Днепровский металлургический завод сократил производство металлопроката на 56,9%

Входящий в группу DCH Днепровский металлургический завод (ДМЗ) в январе-сентябре 2024 года уменьшил производство металлопроката на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба DCH.

Производство металлургического кокса при этом сократилось на 0,4%.

Сообщается, что в апреле текущего года ДМЗ успешно прошел инспекцию системы заводского производственного контроля горячекатаного проката, позволяющую производить металлопрокат для европейского рынка. Недавно завод прошел независимый верификационный аудит отчета по выбросам парниковых газов за 2023 год.

Пресс-служба группы DCH также сообщает, что по итогам девяти месяцев 2024 года компании группы DCH уплатили более 1,65 млрд грн налоговых платежей, увеличив вычеты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,5% или 210 млн грн.

Добавим, что по итогам 9 месяцев 2024 года Украина более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила объемы производства металлопродукции.

О ДМЗ

Днепровский металлургический завод — легендарная "Петровка", как называют этот городотворческий гигант сами жители Днепра, более 130 лет является лидером в своей отрасли.

Днепровский метзавод с марта 2018 года принадлежит финансово-промышленной группе DCH Александра Ярославского.

Вхождение предприятия в горно-металлургический дивизион группы DCH Александра Ярославского — стратегического инвестора завода — позволило ДМЗ выйти на новый уровень развития, сохраняя лидерские позиции как одного из крупнейших производств отрасли, так и крупнейшего налогоплательщика Украины и региона.

Украина потеряла значительную часть металлургии

После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Между тем оставшиеся работать заводы были вынуждены снизить загрузку из-за закрытия морских портов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании были вынуждены переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.

Только в начале осени 2023 года из портов "Одесса" и "Южный" вышли первые суда с продукцией украинских металлургов и горняков, что фактически означало завершение морской блокады для украинской металлургии.

В 2023 году в украинских металлургических предприятиях произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В прошлом году украинские металлурги существенно нарастили поставки на внутренний рынок, но сократили экспорт.

О насущных проблемах украинской металлургии, возможностях отрасли в 2024 году и состоянии рынка металлопродукции читайте в статье Delo.ua "Стальной коридор работает. Сможет ли украинская металлургия нарастить производство в 2024 году".