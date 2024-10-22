Дніпровський металургійний завод скоротив виробництво металопрокату на 56,9%

Дніпровський металургійний завод (ДМЗ), який входить в групу DCH, у січні-вересні 2024 року зменшив виробництво металопрокату на 56,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба DCH.

Виробництво металургійного коксу при цьому скоротилось на 0,4 %.

Зазначається, що у квітні поточного року ДМЗ успішно пройшов інспекцію системи заводського виробничого контролю гарячекатаного прокату, що дозволяє виробляти металопрокат для європейського ринку. Нещодавно завод пройшов незалежний верифікаційний аудит звіту щодо викидів парникових газів за 2023 рік.

Пресслужба групи DCH також повідомляє, що за підсумками дев’яти місяців 2024 року компанії групи DCH сплатили понад 1,65 млрд грн податкових платежів, збільшивши відрахування у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 14,5%, або 210 млн грн.

Додамо, що за підсумками 9 місяців 2024 року Україна на понад 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшила обсяги виробництва металопродукції.

Про ДМЗ

Дніпровський металургійний завод — легендарна "Петрівка", як називають цей містотворчий гігант самі жителі Дніпра, понад 130 років є лідером у своїй галузі.

Дніпровський метзавод з березня 2018 належить фінансово-промисловій групі DCH Олександра Ярославського.

Входження підприємства до гірно-металургійного дивізіону групи DCH Олександра Ярославського — стратегічного інвестора заводу — дало змогу ДМЗ вийти на новий рівень розвитку, зберігаючи лідерські позиції як одного з найбільших виробництв галузі, так і найбільшого платника податків України та регіону.

Україна втратила значну частину металургії

Після початку повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні, але були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Тим часом заводи, які залишилися працювати, були змушені знизити завантаження через закриття морських портів, що викликало проблеми зі збутом продукції. Металургійні компанії були вимушені переорієнтуватись на залізничну логістику, та відвантажувати продукцію в країни ЄС.

Лише на початку осені 2023 року з портів "Одеса" та "Південний" вийшли перші судна з продукцією українських металургів та гірників, що фактично означало завершення морської блокади для української металургії.

У 2023 році українськими металургійними підприємствами вироблено 5,37 млн т металопрокату, що становить 100,4% відносно аналогічного періоду 2022 року. За минулий рік українські металурги суттєво наростили поставки на внутрішній ринок, але скоротили експорт.

Про нагальні проблеми української металургії, можливості галузі у 2024 році та стан ринку металопродукції читайте в статті Delo.ua "Сталевий коридор працює. Чи зможе українська металургія наростити виробництво у 2024 році".