Интерпайп Виктора Пинчука продолжает работать в России – расследование

Интерпайп Виктора Пинчука через свою дочернюю компанию ООО «Интерпайм-М» продолжает работать в России и после широкомасштабного вторжения России в Украину. Компания удерживает офис, генерирует прибыль и платит налоги в бюджет страны-агрессора. Об этом говорится в расследовании издания РБК-Украина «Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе «Интерпайпа-М» в России».

«Открываем «Отчет о финансовых результатах за 2022 год» (ООО «Интерпайм-М» – Ред.), содержащийся на странице 4. И видим, что в 2022 году уже после вторжения России в Украину выручка компании "Интерпайп-М" от продажи товаров на территории РФ составили 131,66 миллионов рублей. За 2022 год "Интерпайп" получил в России почти 72 миллиона рублей чистой прибыли. И главное. По результатам 2022 года "Интерпайп" уплатил в бюджет российской федерации почти 36 миллионов рублей налога на прибыль (с. 4 финансовой отчетности)», – отмечается в материале РБК-Украины.

В расследовании утверждается, что дочерняя компания Виктора Пинчука и в 2023 году продолжает представлять в России финансовую отчетность и производит расчеты с российским бюджетом.

Также примечательно, что отчет за 2022 год был представлен уже в 2023 году. И налоги в бюджет РФ "Интерпайп" перечислил уже в 2023 году. В июне "Интерпайп-М" уплатил в бюджет России 2 483 438 руб. налога на прибыль за май и еще 24 662 руб. – налога на добавленную стоимость. НДС уплачивается только в случае продажи товаров или услуг. За период с апреля по июнь 2022 года "Интерпайп-М" заплатил 858 439 руб. НДС в российский бюджет» - говорится в расследовании.

Как отмечается в материале, анализ хозяйственной деятельности компании "Интерпайп-М" в России указывает на то, что свою коммерческую деятельность в России она не прекратила. В расследовании утверждается, что компания продолжает платить аренду офиса, услуги телефонной связи, документооборота, безопасности, обслуживания программных продуктов (включая систему "Система Главбух"), начисляет заработную плату и премии своим сотрудникам.

«В апреле этого года (более чем через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину) "Интерпайп-М" оплатил услуги по исследованию уровня цен для целей трансфертного ценообразования. Трансфертное ценообразование – это сбыт товаров или услуг связанными лицами по внутрифирменным (как правило, более низким) ценам. Трансфертное ценообразование имеет место, когда производится сбыт товаров и услуг между связанными компаниями. Зачем российской компании "Интерпайпа" изучать трансфертное ценообразование, если сам "Интерпайп" "ни в каком формате не работает на рынке РФ"?», - говорится в материале.

Также в расследовании отмечают, что через российский суд две дочерние структуры Интерпайпа хотят завести в РФ из ОАЭ сумму, эквивалентную почти 50 миллионам долларов США.

Напомним, в июле "Интерпайп" опубликовал заявление ( https://interpipe.biz/media/newsone/523 ), в котором опроверг распространенную в некоторых СМИ информацию о своем сотрудничестве с россией. "ИНТЕРПАЙП ни при каких условиях и ни в каком формате не работает на рынке России", - заявляли в пресс-службе компании.

ООО «Интерпайп-М» входит в состав группы компаний «Интерпайп» через кипрскую компанию Interpipe Limited, которая в свою очередь принадлежит другой кипрской компании – Interpipe Holdings PLC. Из-за ряда оффшоров на Самоа и Британских Виргинских Островах Interpipe Holdings PLC принадлежит Виктору Пинчуку.