Інтерпайп Віктора Пінчука продовжує працювати у росії – розслідування

Інтерпайп Віктора Пінчука через свою дочірню компанію ТОВ «Інтерпайм-М» продовжує працювати в росії і після широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Компанія утримує офіс, генерує прибуток та сплачує податки до бюджету країни-агресора. Про це йдеться у розслідуванні видання РБК-Україна «Мільйони податків в російський бюджет. Що відомо про роботу «Інтерпайп-М» в Росії».

«Відкриваємо «Звіт про фінансові результати за 2022 рік» (ТОВ «Інтерпайм-М» - Ред.), що міститься на сторінці 4. І бачимо, що в 2022 році вже після вторгнення Росії в Україну виручка компанії "Інтерпайп-М" від продажу товарів на території РФ склала 131,66 мільйонів рублів. За 2022 рік "Інтерпайп" отримав у Росії майже 72 мільйонів рублів чистого прибутку. І головне. За результатами 2022 року "Інтерпайп" сплатив до бюджету російської федерації майже 36 мільйонів рублів податку з прибутку (с. 4 фінансової звітності)», - зазначається у матеріалі РБК-України.

У розслідуванні стверджується, що дочірня компанія Віктора Пінчука і у 2023 році продовжує подавати у росії фінансову звітність та здійснює розрахунки із російським бюджетом.

«Також примітно, що звіт за 2022 рік був поданий вже в 2023 році. І податки в бюджет РФ "Інтерпайп" перерахував вже у 2023 році. У червні "Інтерпайп-М" сплатив до бюджету Росії 2 483 438 руб податку на прибуток за травень і ще 24 662 руб – податку на додану вартість. ПДВ сплачується тільки у випадку продажу товарів чи послуг. За період з квітень по червень 2022 року "Інтерпайп-М" заплатив 858 439 руб ПДВ до російського бюджету» - йдеться у розслідуванні.

Як зазначається у матеріалі, аналіз господарської діяльності компанії Інтерпайп-М у Росії вказує на те, що свою комерційну діяльність у росії вона не припинила. У розслідуванні стверджується, що компанія продовжує сплачувати оренду офісу, послуги телефонного зв'язку, документообігу, безпеки, обслуговування програмних продуктів (включно із системою "Система Главбух"), нараховує заробітну плату та премії своїм співробітникам.

«У квітні цього року (більше ніж через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну) "Інтерпайп-М" оплатив послуги за дослідження рівня цін для цілей трансфертного ціноутворення. Трансфертне ціноутворення – це збут товарів або послуг пов’язаними особами за внутрішньофірмовими (як правило, нижчими) цінами. Трансфертне ціноутворення має місце, коли відбувається збут товарів і послуг між пов'язаними компаніями. Для чого російській компанії "Інтерпайпу" вивчати трансфертне ціноутворення, якщо сам "Інтерпайп" "у жодному форматі не працює на ринку РФ"?», - йдеться у матеріалі.

Також у розслідуванні зазначають, що через російський суд дві дочірні структури Інтерпайпу хочуть завести в рф з ОАЕ суму, еквівалентну майже 50 мільйонам доларів США.

Нагадаємо, у липні «Інтерпайп» опублікував заяву (https://interpipe.biz/media/newsone/523), у якій спростував поширену у деяких ЗМІ інформацію про свою співпрацю з росією. «ІНТЕРПАЙП ні за яких умов та у жодному форматі не працює на ринку рф», - заявляли у прес-службі компанії.

ТОВ «Інтерпайп-М» входить до складу групи компаній «Інтерпайп» через кіпрську компанію Interpipe Limited, яка своєю чергою належить іншій кіпрській компанії – Interpipe Holdings PLC. Через низку офшорів на Самоа та Британських Віргінських Островах Interpipe Holdings PLC належить Віктору Пінчуку.