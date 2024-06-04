Кабмин упростил импорт некоторых комплектующих для изготовления спецтранспорта

Правительство Украины разрешило украинским компаниям ввозить на территорию страны определенные товары и детали для того, чтобы использовать их в производстве специализированного транспорта.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

При этом эти товары освобождаются от уплаты импортных пошлин. Это решение было принято на заседании Кабинета Министров 4 июня 2024 года.

Такой специализированный транспорт будет производиться на украинских заводах для использования силовыми структурами и спецслужбами Украины - полицией, медиками, спасателями ГСЧС, правоохранителями, военными.

Кроме того, часть производимого спецтранспорта может экспортироваться и продаваться в страны Европейского Союза.

"Поддержка украинского производителя, в частности, из-за упрощения импорта товаров для дальнейшей переработки и изготовления продукции с добавленной стоимостью, является приоритетом правительства. Ведь добавленная стоимость с возможностью дальнейшего экспорта такой продукции на рынки ЕС – это условие укрепления национальной экономики," – отметил заместитель Министра экономики Украины., торговый представитель Украины Тарас Качка.

Сообщается, что правительство исключило из Перечня транспортные средства товарных позиций 8703 (автомобили легковые и другие, предназначенные главным образом для перевозки людей), 8704 (моторные транспортные средства для перевозки грузов) и кузова для моторных транспортных средств.

Это решение будет способствовать увеличению объемов производства транспортных средств на существующих мощностях украинских предприятий, сохранению существующих и созданию новых рабочих мест.

Ведомство добавляет, что этот шаг является частью политики "Сделано в Украине", которую Правительство реализует совместно с бизнесом и международными партнерами с целью развития промышленности и повышения обороноспособности страны.

Напомним, программа "Сделано в Украине" была представлена президентом Владимиром Зеленским 26 февраля. В ходе мероприятия он заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское", по которой граждане Украины смогут получать часть средств, потраченных на товары украинских производителей.

Источник фото: ua.depositphotos.com