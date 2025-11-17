Как разрушенный Донбасс сделал Игоря Лиски предпринимателем, который не боится строить во время войны

Он вырос в Луганской области среди шахт и заводов, а после 2014 года оставил все — от активов до дома. Вместо бегства Лиски построил новый завод в разгар войны, а сегодня запускает один из самых современных стеклозаводов Европы. Он объясняет, почему промышленность – вопрос выживания Украины, как привлекать инвестиции под ракетными обстрелами и почему стране нужен новый образ предпринимателя – создателя, а не олигарха с яхтой.

Вы начинали бизнес в Луганской области. Что повлияло на ваше становление как предпринимателя: близость к России, ментальность людей или промышленная среда?

— Всегда, когда думаю о становлении, возвращаюсь в Луганскую область. Есть много мифов об этом крае: что это анклав, где царят "бандитские понятия". Да, что-то подобное существовало, и важно было не прогнуться под этим давлением. Мы даже с Севгиль Мусаевой (главный редактор УП – ред.) вспоминали истории с Юрой Енакиевским и криминальным давлением на молодого бизнесмена Лиски. Но главное, что меня всегда увлекало, это промышленность.

Луганщина, Донетчина, Донбасс — это, прежде всего, промышленный регион. У меня оба деда работали на заводе и на шахте. Я видел, как создаются вещи, которых не было раньше, как строятся сложные системы.

Помню, когда мы с канадцами запустили первую гринфилд-шахту, вывели компанию на бирже в Торонто и Лондоне. Это был маленький подвиг: построить шахту с нуля, когда никто не верил, что это возможно. И вот из-под земли сыпется уголь. Это чувство магии и гордости я запомнил на всю жизнь.

Для меня Луганщина — это "вайб" промышленности, часть ДНК. Это уважение к инженерам, шахтерам, строителям, которые создают что-то новое. И сейчас я убежден: без промышленности, без проектов с большой добавленной стоимостью, без конечного продукта – от оружия до стекла или цемента – страна не выживет. Это не просто бизнес, это вопрос независимости.

2014 год стал годом испытаний для многих луганчан и крымчан. Какие были ваши ощущения? Что помогло начать все с нуля?

— Это было время выбора. Мне пришлось оставить все: активы, заводы, шахты, репутацию, авторитет, даже дома. И начать сначала. Многие сломались. Даже предприниматели, привыкшие работать в сложных условиях, не смогли.

Это был тяжелый выбор, но настоящий патриотизм заключается именно в таком решении. И, честно, я не уверен, что все остальные регионы смогли бы так.

Тогда я осознал: просто создавать рабочие места и платить налоги маловато. Однажды ты можешь потерять все, если не строишь общество. Бизнес должен брать ответственность за свой регион, страну. И с тех пор я уверен, что каждый предприниматель обязан участвовать в развитии и защите страны.

Хочу напомнить вам вашу статью 2014 года в Delo.ua, которая называлась "Инвестиции в условиях войны". Помните ли свои ощущения в то время?

- Самая главная борьба была с самим собой. Не из-за ошибок в бизнес-модели или нехватки труда, а из-за геополитической реальности, которая разрушает бизнес.

И тогда я решил построить новый завод. Это было очень сложно: полная неопределенность, война, Иловайский котел. Но в то же время это был проект надежды для сотрудников и партнеров. Это дало людям веру, что у Украины есть будущее.

Это решение стало решающим. Сотни людей переехали вместе со мной. Они видели, что здесь можно развиваться. И даже сейчас, во время Великой войны, мы продолжаем запускать новые проекты. Это мой ответ на попытку врага сломить веру в Украину.

Сегодня вы реализуете новые производственные проекты во время войны. Что помогает привлекать инвестиции?

— Привлекать деньги во время войны совсем не легко. Но есть три главных фактора, почему нам доверяют.

Первое — это нужно стране. Украинцы сегодня переплачивают за стройматериалы на 30-45%. Мы можем производить их здесь.

Второе – это символ восстановления. Мы строим современный стеклозавод с самым лучшим в мире оборудованием. Там будет энергоэффективное стекло, бронированное, для автомобилей и солнечных панелей. Это материал грядущего.

Третье – у нас есть успешные проекты, экспертиза, миллион ошибок и исправлений. Мы собрали команду специалистов по всему миру. Работаем с топ-поставщиками. И на каждый риск есть ответ, даже на военный. Это внушает доверие.

Чем отличается психология предпринимателя в мирное время от психологии во время войны?

— Все становится проще. Отпадает второстепенное. Условно: в мирной стране можно думать о рейтингах, яхтах или машинах. В войне только черное и белое.

Если проект не приносит пользы стране, он обречен. В таких условиях нельзя тратить жизнь на "неважные" вещи. Это проект жизни, который ты не можешь не делать.

— Насколько важна роль бизнес-медиа сегодня? Отличается ли она от мирного времени?

Бизнес-медиа играют суперважную роль. Их миссия – формировать видение будущего страны и места бизнеса в нем.

Моя мечта – чтобы у медиа формировался другой образ предпринимателя. Не спекулянта или олигарха с яхтами, а бизнесмена-инноватора. Того, кто создает с нуля, внедряет технологии, меняет стандарты жизни, делает страну и мир лучше.

Каким видите образ современного предпринимателя?

Он должен менять мир к лучшему, создавать более качественные условия для людей, внедрять технологии, которые помогут человечеству жить комфортнее, безопаснее, дольше. Чего бы это ни касалось. Я бы хотел, чтобы сформировался образ предпринимателя-инноватора.

Не случайно оказавшийся в нужное время в нужном месте имел доступ к министру или депутату, что-то приватизировал, украл или заработал на тендерах. А настоящего предпринимателя – того, кто построил то, чего раньше не было.

Какую пользу он принес индустрии, сколько налогов уплатил, как изменил регион, какие сервисы или продукты создал, помогающие стране, городу, селу, миру. Какое место украинского бизнесмена в мире – через продукты, сервисы, компании, которые знают за пределами страны. Это должно стать ролевой моделью для молодых людей: создать стартап, внедрить инновацию, реализовать научную идею.

Да, это должно быть экономически выгодно, должно делать людей богатыми, но главное — уважение общества, добавленная стоимость, отданная стране через налоги. Это смысл, ради которого хочется жить и поддерживать бизнес-медиа.

Я уверен, что такая философия способна изменить страну и реализовать потенциал украинцев. Мы будем гордиться такими предпринимателями, и я лично это поддерживаю.

А о чем медиа и Delo.ua в частности должны писать через следующие десять лет?

Хотелось бы, чтобы через десять лет Delo.ua писало об успешной стране, об Украине-драйвере в Европе. Не о стране-жертве геополитики, войн, репрессий, голодоморов, катастроф. А о стране, продуцирующей положительные новости.

Чтобы украинские предприниматели были драйверами этого. Чтобы инвестиции стояли в очереди в Украину, потому что ее потенциал стал сбываться и оправдывать ожидания. Чтобы здесь зарождались амбициозные проекты и стартапы, меняющие жизнь.

Хочу, чтобы общественная дискуссия доставляла достоинство, чтобы украинцы гордились собой. Я верю, что уже завтра Украина может стать самой горячей страной для инвестиций. А через десять лет это будет оправданной реальностью, и мы будем планировать еще более амбициозные цели.

На днях Delo.ua исполняется 20 лет. Что вы хотели бы пожелать редакции?

Delo.ua всегда было важным изданием, сфокусированным на бизнесе. Я помню, когда еще был молодым, но амбициозным предпринимателем, он всегда был рядом.

Я хочу пожелать редакции и журналистам устойчивости и важности своей работы. Ибо без вас не может произойти то, о чем мы мечтаем. Пусть измерение добавленной стоимости превращается в уважение — собственное и общественное. И желаю, чтобы Delo.ua оставалось успешным бизнес-проектом.