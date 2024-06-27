Льготные тарифы для "Олсидз" приводят к финансовым потерям Одесского припортового завода, - СМИ

ГП “Одесский припортовый завод” (ОПЗ) и компания "Олсидз Блэк Си" оказались в центре скандала из-за непрозрачных условий сотрудничества и предоставления льготных тарифов, пишет издание УНИАН.

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Если сам "Олсидз" в расчетах с грузовладельцами пользуется рыночной ценой в 15 долларов за тонну, то ОПЗ переваливает грузы “Олсидз” всего за 49 центов/тонну, т.е по тарифу, меньшему ровно в тридцать раз. Более того, согласно последним данным, ОПЗ и "Олсидз" намерены заключить многолетний договор, предусматривающий такую же льготную цену.

Такие странные условия вызывают вопросы не только у участников рынка, но и у финансовых аналитиков, которые негативно оценивают его последствия для самого ОПЗ.

Согласно условиям договора, "Олсидз" на годы получит ощутимые преимущества – а государственное предприятие, в условиях дефицита бюджета и необходимости модернизации производства, из-за