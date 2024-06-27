Пільгові тарифи для "Олсідз" призводять до фінансових втрат Одеського припортового заводу - ЗМІ

ДП “Одеський припортовий завод” (ОПЗ) і компанія "Олсідз Блек Сі" опинилися в центрі скандалу через непрозорі умови співпраці та надання пільгових тарифів, пише УНІАН .

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Якщо сама "Олсідз" у розрахунках з вантажовласниками користується ринковою ціною в 15 доларів за тонну, то ОПЗ перевалює вантажі “Олсідз” всього за 49 центів/тонну, тобто за тарифом, нижчим рівно в тридцять разів. Більше того, згідно з останніми даними, ОПЗ і "Олсідз" мають намір укласти багаторічний договір, що передбачає таку ж пільгову ціну.

Такі дивні умови викликають питання не тільки у учасників ринку, а й у фінансових аналітиків, які негативно оцінюють його наслідки для самого ОПЗ. Згідно з умовами договору, "Олсідз" на роки отримає відчутні переваги – а державне підприємство, в умовах дефіциту бюджету та необхідності модернізації виробництва, через недоотримані доходи може не впоратися з додатковим навантаженням, що призведе до ще більших збитків.

Експерти вказують на те, що навряд чи компанія "Олсідз Блек Сі" могла б домовитися про такі пільги без лояльного ставлення з боку Адміністрації морських портів України, а можливо, і Фонду держмайна України, який де-юре, керує діяльністю ОПЗ.

При цьому, діяльність компанії "Олсідз Блек Сі" раніше неодноразово фігурувала в кримінальних провадженнях, у тому числі, з ухилення від сплати податків.

Видання зазначає, що ситуація з ОПЗ і "Олсідз" підкреслює необхідність перегляду підходів до управління державними підприємствами та впровадження більш суворих заходів контролю за їхньою діяльністю, щоб запобігати можливим зловживанням.