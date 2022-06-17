Проект RGC Production за три года превратился в инновационный кластер в 1000 новых рабочих мест

Три года назад – в 2019 году во Львове начал работу первый автоматизированный завод по производству газового оборудования RGC Production. За это время проект превратился в инновационный кластер, в котором изготовлено 3000 шкафовых газорегулирующих пунктов, 1000 узлов учета газа и 60000 модемов 104.ua Smart.

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Об этом сообщает пресс-служба РГК.

RGC Production во Львове стал своего рода тестовой площадкой для масштабирования бизнеса по всей Украине. Уже в январе 2021 открыт второй автоматизированный завод в Днепре, а в декабре 2021 - третий в Виннице.

В августе 2021 г. газорегулирующие пункты производства RGC Production прошли успешное тестирование газоводородной смесью. Положительный результат испытаний подтвержден Бюро Веритас – международного лидера по сертификации и контролю качества процессов и продуктов.

За это время на заводах RGC Production изготовлено более 3 000 шкафных газорегулирующих пунктов (ШГРП), 1 000 узлов учета газа (ВОГ), 30 000 мембранных ШГРПВ/ВОГ, 650 газовых фильтров, 60 000 модемов. Все это оборудование используется для обновления и модернизации сетей газораспределительными компаниями, работающими под брендом РГК.

"РГК в своей технической и производственной политике ориентируется на европейские стандарты и инновационные подходы. При производстве газового оборудования используются комплектующие лучших европейских производителей. Это позволяет нам во время войны быстро производить качественное оборудование для восстановления газовых сетей и снабжать сотни людей работой", - говорит Алексей Тютюнник, операционный директор РГК.

Только за последний месяц современные автоматизированные заводы RGC Production во Львове, Виннице и Днепре отгрузили по производству 98 шкафовых газорегулирующих пунктов. Газовое оборудование будет направлено для скорейшего восстановления газоснабжения в населенных пунктах Киевской, Черниговской, Николаевской, Сумской, Житомирской, Запорожской и Харьковской областей, пострадавших от разрушений.

" Несмотря на войну в Украине, все производства RGC Production работают на полную мощность, тем самым поддерживая ВСУ и укрепляя газовый и экономический фронт Украины в целом. В портфеле РГК есть ряд мощных бизнес-кейсов, которые мы обязательно в ближайшее время реализуем", - отмечает Александр Волович, руководящий проектом RGC Production.

За три года работы проект RGC Production превратился в инновационный кластер. За это время было реализовано 20 инновационных бизнес-проектов. Учитывая необходимость восстановления разрушенной инфраструктуры, рассматривается возможность производства полиэтиленовых труб, фитингов, кранов и фланцев на производственных площадках в Днепре и Луцке.

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Региональная Газовая Компания – сервисная компания, разрабатывающая инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РХК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа