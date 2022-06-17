Проект RGC Production за три роки перетворився в інноваційний кластер на 1000 нових робочих місць

Три роки тому - в 2019 році у Львові розпочав роботу перший автоматизований завод з виробництва газового обладнання RGC Production. За цей час проект перетворився на інноваційний кластер, в якому виготовлено 3 000 шафових газорегулюючих пунктів, 1 000 вузлів обліку газу та 60 000 модемів 104.ua Smart.

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Про це повідомляє пресслужба РГК.

RGC Production у Львові став свого роду тестовим майданчиком для масштабування бізнесу по всій Україні. Вже в січні 2021 року відкрито другий автоматизований завод у Дніпрі, а в грудні 2021 року – третій у Вінниці.

В серпні 2021 року газорегулюючі пункти виробництва RGC Production пройшли успішне тестування газоводневою сумішшю. Позитивний результат випробувань підтверджений Бюро Верітас - міжнародного лідера з сертифікації і контролю якості процесів та продуктів.

За цей час на заводах RGC Production виготовлено більше 3 000 шафових газорегулюючих пунктів (ШГРП), 1 000 вузлів обліку газу (ВОГ), 30 000 мембранних ШГРПВ/ВОГ, 650 газових фільтрів, 60 000 модемів 104.ua Smart. Все це обладнання використовується для відновлення та модернізації мереж газорозподільними компаніями, що працюють під брендом РГК.

"РГК в своїй технічній та виробничій політиці орієнтується на європейські стандарти та інноваційні підходи. При виробництві газового обладнання використовуються комплектуючі кращих європейських виробників. Це дозволяє нам під час війни швидко виробляти якісне обладнання для відновлення газових мереж і забезпечувати сотні людей роботою", - говорить Олексій Тютюнник, операційний директор РГК.

Лише за останній місяць сучасні автоматизовані заводи RGC Production у Львові, Вінниці і Дніпрі відвантажили з виробництва 98 шафових газорегулюючих пунктів. Газове обладнання буде направлене для якнайшвидкшого відновлення газопостачання в населених пунктах Київської, Чернігівської, Миколіївської, Сумської, Житомирської, Запорізької та Харківської областей, що постраждали від руйнувань.

"Незважаючи на війну в Україні, всі виробництва RGC Production працюють на повну потужність, цим самим підтримуючи ЗСУ та зміцнюючи газовий та економічний фронт України в цілому. В портфелі РГК є ряд потужних бізнес-кейсів, які ми обов’язково найближчим часом реалізуємо", - зазначає Олександр Волович, керівних проекту RGC Production.

За три роки роботи проект RGC Production перетворився на інноваційний кластер. За цей час було реалізовано 20 іноваційних бізнес-проектів. З огляду на потребу у відновлені зруйнованої інфраструктури розглядається можливість виробництва поліетиленових труб, фітінгів, кранів та фланців на виробничих майданчиках в Дніпрі та Луцьку.

ДОВІДКА:

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу