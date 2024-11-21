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Промышленность
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Украина и Италия расширят сотрудничество в сфере поставок критически важного сырья

Украина, Италия, Министерство экономики
Украина и Италия расширят сотрудничество в сфере поставок критически важного сырья Фото: Минэкономики

Украина и Италия углубляют сотрудничество в цепях поставок критического сырья. Министр предприятий и производства Италии Адольфо Урсо и министр экономики Украины Юлия Свириденко подписали соответствующее совместное заявление на полях бизнес-форума, состоявшегося 20 ноября в Риме.

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Об этом сообщает Минэкономики.

В каких направлениях будет развиваться сотрудничество

Согласно сообщению Минэкономики, сотрудничество будет развиваться по следующим направлениям:

  • Укрепление цепей добавленной стоимости критического сырья.

Основное внимание будет уделено продвижению безопасных и устойчивых подходов в пределах цепей добавленной стоимости критического сырья, а также расширению коммерческих и инвестиционных возможностей. Партнерство будет направлено на укрепление существующих связей и поощрение высоких стандартов, что будет соответствовать текущим вызовам и заложит основу для устойчивого прогресса в будущем.

  • Международное сотрудничество.

Украина и Италия объединят усилия для обеспечения большего разнообразия, прозрачности, устойчивости и стабильности поставочных цепей. Страны будут сотрудничать в рамках ключевых международных форумов, которые сосредотачиваются на безопасности и устойчивости этих цепей поставок (в частности, Форума партнерства по безопасности полезных ископаемых).

  • Исследования и инновации.

Рассмотрение перспектив совместных исследований цепей добавленной стоимости критических материалов. Потенциальными направлениями сотрудничества являются обмен знаниями, опытом и внедрение наилучших практик.

  • Картографирование и разведка.

Обмен опытом планов разведки и возможное сотрудничество между Итальянским институтом охраны окружающей среды и исследований (ISPRA) и Государственной службой геологии и недр Украины.

Как отметила глава Минэкономики, Италия была и остается важным для Украины экономическим партнером.

"Сегодня мы делаем следующий шаг в наших отношениях, закладывая прочную подоплеку для более тесного сотрудничества в будущем. Наши страны будут совместно работать над развитием цепей добавленной стоимости критического сырья", — говорится в ее сообщении.

В частности, по словам Свириденко, привлечение инвестиций и инновационное развитие этой сферы является одним из приоритетов Украины.

Автор:
Ольга Колесниченко