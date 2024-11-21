Україна та Італія розширять співпрацю у сфері постачання критично важливої сировини

Україна та Італія поглиблюють співпрацю в ланцюгах постачання критичної сировини. Міністр підприємств та виробництва Італії Адольфо Урсо та міністерка економіки України Юлія Свириденко підписали відповідну спільну заяву на полях бізнес-форуму, що відбувся 20 листопада в Римі.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Мінекономіки.

В яких напрямках розвиватиметься співпраця

Згідно з повідомленням Мінекономіки, співпраця розвиватиметься за такими напрямками:

Зміцнення ланцюгів доданої вартості критичної сировини.

Основна увага буде приділена просуванню безпечних і стійких підходів в межах ланцюгів доданої вартості критичної сировини, а також розширення комерційних та інвестиційних можливостей. Партнерство буде спрямоване на зміцнення наявних зв’язків та заохочення високих стандартів, що відповідатиме поточним викликам та закладе основу для сталого прогресу у майбутньому.

Міжнародне співробітництво.

Україна та Італія об'єднають зусилля для забезпечення більшої різноманітності, прозорості, стійкості та стабільності ланцюгів постачання. Країни співпрацюватимуть в рамках ключових міжнародних форумів, які зосереджуються на безпеці та стійкості цих ланцюгів постачання (зокрема Форуму партнерства з безпеки корисних копалин).

Дослідження та інновації.

Розгляд перспектив спільних досліджень ланцюгів доданої вартості критичних матеріалів. Потенційними напрямками співпраці є обмін знаннями, досвідом та впровадження найкращих практик.

Картографування та розвідка.

Обмін досвідом щодо планів розвідки та можлива співпраця між Італійським інститутом охорони навколишнього середовища та досліджень (ISPRA) та Державною службою геології та надр України.

Як зауважила очільниця Мінекономіки, Італія була і залишається важливим для України економічним партнером.

"Сьогодні ми робимо наступний крок у наших відносинах, закладаючи міцне підґрунтя для ще більш тісної співпраці в майбутньому. Наші країни спільно працюватимуть над розвитком ланцюгів доданої вартості критичної сировини", - йдеться в її повідомленні.

Зокрема, за словами Свириденко, залучення інвестицій та інноваційний розвиток цієї сфери є одним з пріоритетів України.